Меркель прийняла ультиматум ХСС щодо ситуації з біженцями

Меркель пообіцяла за два тижні прояснити майбутню політику щодо мігрантів

Німецький канцлер Ангела Меркель прийняла ультиматум Християнсько-соціального союзу (ХСС), який входить до правлячої коаліції, з питання запобігання нелегальній міграції. Про це повідомляє Bloomberg.

Відзначимо, напередодні міністр внутрішніх справ Німеччини Хорст Зеехофер, який також є лідером ХСС, встановив дедлайн на два тижні, щоб на загальноєвропейському рівні врегулювати проблему біженців. Передбачається, що на найближчому саміті ЄС 28 червня Меркель зможе узгодити компромісне рішення з лідерами Євросоюзу. ХСС розраховує, що зареєстрованих в інших країнах ЄС мігрантів вишлють з Німеччини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Меркель збирається провести саміт лідерів країн ЄС з питання біженців. Спеціальна зустріч може пройти до регулярного саміту ЄС, який запланований на 28-29 червня.