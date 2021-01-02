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Трамп розкритикував підсумки голосування в Сенаті США щодо оборонного бюджету

Вашингтон, Субота 02 січня 2021 01:59
Трамп розкритикував підсумки голосування в Сенаті США щодо оборонного бюджету
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Дональд Трамп відреагував на рішення Сенату, який схвалив оборонний бюджет на 2021 фінансовий рік. У п'ятницю він подолав вето глави держави.

Про це написав глава Білого дому в Twitter.

Трамп зазначив, що республіканський Сенат втратив можливість позбутися розділу 230, надає необмежені повноваження найбільшим технологічним компаніям.

На думку американського лідера, вона загрожує безпеці США та чесному проведенню виборів в країні.

Претензії президента викликали й інші положення законопроекту, в тому числі пункти про перейменування військових баз, названих на честь воєначальників рабовласницького Півдня під час Громадянської війни в США. 23 грудня він відмовився підписати проект бюджету, назвавши документ подарунком Росії та Китаю.

Проте Палата представників, а потім і Сенат підтримали проект оборонного бюджету. Серед іншого він передбачає допомогу Україні, санкції проти газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік".

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп продовжив кілька імміграційних заборон. Вони блокують в'їзд в країну багатьом охочим отримати грін-карту і тимчасовим іноземним робітникам.

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