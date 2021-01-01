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Трамп продовжив часткову заборону на імміграцію в США

США, П'ятниця 01 січня 2021 02:41
Трамп продовжив часткову заборону на імміграцію в США
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Даша Харченко

Трамп продлил частичный запрет на иммиграцию в США

Действующий президент США Дональд Трамп продлил несколько иммиграционных запретов. Они блокируют въезд в страну многих желающих получить грин-карту и временных иностранных рабочих.

Об этом сообщает Reuters.

По словам Трампа, эти меры необходимы для защиты американских рабочих в условиях разрушенной пандемией экономики.

Запреты, которые были введены в апреле и июне, должны были истечь 31 декабря, но будут продлены до 31 марта 2021 года.

Напомним, в апреле 2020 года президент США Дональд Трамп подписал указ о временной остановке иммиграции в США.

Перед этим Трамп заявил, что распорядился прекратить выдачу виз для иммигрантов - чтобы защитить рабочие места для американских граждан.

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