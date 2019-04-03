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Трамп сподівається на "хороші відносини" з Росією

Новини » Політика    03.04.2019 - 01:49
Трамп сподівається на "хороші відносини" з Росією
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Jim Mattis)

Адміністрація Трампа назвала Росію загрозою для НАТО і Сполучених Штатів

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп сподівається на "хороші відносини" з Росією. Про це він заявив під час візиту до Вашингтона генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа з нагоди 70-ї річниці створення альянсу, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

"Сподіваюся, ми маємо хороші відносини з Росією. Я думаю, що ми з Росією будемо ладнати", - сказав Трамп.

Зазначається, що слова президента США про прагнення до поліпшення відносин із Кремлем пролунали після коментарів цього ж дня від його адміністрації про те, що Росія залишається "загрозою для Альянсу і Сполучених Штатів".

Так, на брифінгу за кілька годин до цього посадовець Держдепартаменту сказав, що загроза Росії для Заходу і США стане головною темою обговорення міністрів закордонних справ країн НАТО 4 квітня у Вашингтоні.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс занепокоєний агресивною поведінкою Росії, та повідомив про плани посилення присутності в Чорному морі, зазначивши, що таке рішення може бути ухвалене 3-4 квітня на зустрічі міністрів закордонних справ країн альянсу.

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