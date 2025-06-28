Трамп усиливает давление: из США могут выдворить полумиллиона мигрантов из Гаити

Соединенные Штаты завершают миграционные программы для стран, находящихся в кризисе. Граждане Гаити могут быть депортированы уже осенью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о прекращении действия временной защиты от депортации (Temporary Protected Status, TPS) для граждан Гаити.

Министр национальной безопасности Кристи Ноэм прекратит действие TPS для примерно 521 тысячи гаитян со 2 сентября 2025 года. Ранее в этом году она уже сократила срок действия программы, а также объявила о завершении TPS для около 350 тысяч венесуэльцев, а также нескольких тысяч граждан Афганистана и Камеруна.

В Министерстве отметили, что сейчас условия в Гаити позволяют гражданам безопасно возвращаться домой, однако не уточнили, какие именно факторы свидетельствуют об улучшении ситуации.

Правозащитные организации, в свою очередь, отмечают, что гуманитарная ситуация в стране остается критической. В Гаити с 2016 года не проводились общенациональные выборы, а столица Порт-о-Пренс находится под фактическим контролем вооруженных группировок.

Несмотря на это, администрация Трампа приостановила ранее обещанное финансирование для поддержки миссии ООН в Гаити.

Отметим, что решение в отношении граждан Гаити принято на фоне ужесточения иммиграционной политики администрации Трампа, направленной на ограничение как нелегальной, так и легальной миграции в США.

Верховный суд США 19 мая разрешил администрации отменить действие TPS для граждан Венесуэлы, а 30 мая принял отдельное решение, которым предоставил право немедленно прекратить другой гуманитарный статус - условное освобождение (parole) - для граждан Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы.

TPS - гуманитарная программа, введенная Конгрессом США в 1990 году. Она предоставляет временную защиту лицам из стран, пострадавших от стихийных бедствий, вооруженных конфликтов или других чрезвычайных обстоятельств.

По законодательству США, за два месяца до завершения действия статуса, министр национальной безопасности должен принять решение о его продлении, расширении или прекращении.