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Трамп намагався вплинути на результати виборів. У Конгресі заявили про докази

Автор: Артур Родивилов

Колишній президент США Дональд Трамп нібито чинив тиск на Мін'юст США, щоб воно визнало факти корупції на виборах президента. Комітету палати представників з нагляду і реформ надали докази про нібито спроби незаконно змінити підсумки виборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The New York Times.

За інформацією NYT, в грудні 2020 року Трамп в ході телефонної розмови наполягав, щоб тодішній в.о. генпрокурора Джеффрі Розен і його заступник Річард Донохью визнали факти шахрайства на виборах, в той час, як саме відомство ці дані спростовувало і заявляло, що не має права змінювати результат виборів.

"Ці замітки вказують на те, що Трамп безпосередньо доручив вищому правоохоронному відомству нашої країни зробити крок для того, щоб скасувати вільні і справедливі вибори в останні дні свого президентства", - випливає з повідомлення голови Комітету Каролін Мелоні.

Крім того, Міністерство юстиції США оголосило, що американський Мінфін має передати податкові декларації екс-президента Дональда Трампа Постійному бюджетному комітету Палати представників, який очолюють демократи.

Раніше видання Politico писало, що російський лідер Володимир Путін особисто схвалив проведення спецоперації з підтримки Дональда Трампа на виборах президента США в 2016 році. Рішення нібито приймалося на закритій нараді Ради національної безпеки РФ в січні того ж року.

Трамп назвав сміховинними звинувачення у спробі держперевороту після виборів у 2020 році.

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Дональд Трамп