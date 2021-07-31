Трамп намагався вплинути на результати виборів. У Конгресі заявили про докази

За інформацією NYT, в грудні 2020 року Трамп в ході телефонної розмови наполягав, щоб тодішній в.о. генпрокурора Джеффрі Розен і його заступник Річард Донохью визнали факти шахрайства на виборах, в той час, як саме відомство ці дані спростовувало і заявляло, що не має права змінювати результат виборів.

"Ці замітки вказують на те, що Трамп безпосередньо доручив вищому правоохоронному відомству нашої країни зробити крок для того, щоб скасувати вільні і справедливі вибори в останні дні свого президентства", - випливає з повідомлення голови Комітету Каролін Мелоні.

Крім того, Міністерство юстиції США оголосило, що американський Мінфін має передати податкові декларації екс-президента Дональда Трампа Постійному бюджетному комітету Палати представників, який очолюють демократи.