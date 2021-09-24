Штурм Капітолію в США: Конгрес викликав на допит оточення Трампа
Конгрес США викликав на допит найближче оточення екс-президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Конгрес хоче з'ясувати причетність Трампа до штурму Капітолію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Четверо членів найближчого оточення колишнього президента США Трампа отримали в четвер, 23 вересня, повістку постати перед парламентською комісією з розслідування штурму Капітолію.
Комісія вимагає, щоб четверо чоловіків представили комплект документів до 7 жовтня і дали свідчення в Конгресі наступного тижня.
Один з таких людей - глава Адміністрації 45-го президента США Марк Медоуз. У листі, який він отримав від Конгресу було сказано: "Схоже, що ви були з президентом Трампом або поруч з ним 6 січня, у вас був зв'язок з президентом та іншими особами 6 січня з приводу подій на Капітолійському пагорбі".
Другий підозрюваний - один з найближчих радників президента Трампа, Ден Скавіно. Його підозрюють у тому, що він був з Трампом 5 січня під час дискусії про те, як переконати членів Конгресу не підтверджувати обрання Джо Байдена.
"Саме цю атестаційну сесію намагалися зірвати прихильники Дональда Трампа, зібравшись тисячами на околиці Білого дому, щоб послухати того, хто все ще був президентом. Кілька сотень з них, вигукуючи фальсифікації під час президентських виборів у листопаді, виграних Джо Байденом, змусили піти на Капітолій. У той холодний січневий день загинули п'ятеро людей", - йдеться в повідомленні.
Стів Беннон, колишній радник Дональда Трампа, який за день до нападу сказав, що на наступний день все "піде не так, як треба", також викликають до Конгресу. Кашьяп Патель - ще один вірний колишньому президенту, якого хоче почути комісія Конгресу.