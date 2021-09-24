Штурм Капітолію в США: Конгрес викликав на допит оточення Трампа

Четверо членів найближчого оточення колишнього президента США Трампа отримали в четвер, 23 вересня, повістку постати перед парламентською комісією з розслідування штурму Капітолію.

Комісія вимагає, щоб четверо чоловіків представили комплект документів до 7 жовтня і дали свідчення в Конгресі наступного тижня.

Один з таких людей - глава Адміністрації 45-го президента США Марк Медоуз. У листі, який він отримав від Конгресу було сказано: " Схоже, що ви були з президентом Трампом або поруч з ним 6 січня, у вас був зв'язок з президентом та іншими особами 6 січня з приводу подій на Капітолійському пагорбі ".

Другий підозрюваний - один з найближчих радників президента Трампа, Ден Скавіно. Його підозрюють у тому, що він був з Трампом 5 січня під час дискусії про те, як переконати членів Конгресу не підтверджувати обрання Джо Байдена.

" Саме цю атестаційну сесію намагалися зірвати прихильники Дональда Трампа, зібравшись тисячами на околиці Білого дому, щоб послухати того, хто все ще був президентом. Кілька сотень з них, вигукуючи фальсифікації під час президентських виборів у листопаді, виграних Джо Байденом, змусили піти на Капітолій. У той холодний січневий день загинули п'ятеро людей", - йдеться в повідомленні.