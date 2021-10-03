Трамп намагається відновити свій аккаунт Twitter через суд
Екс-президент США Дональд Трамп звернувся до Федерального суду Флориди. Таким чином він намагається змусити Twitter відновити його аккаунт, який соцмережа заблокувала ще в січні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.
Адвокати Трампа подали клопотання до окружного суду США в Майамі, вимагаючи винесення попередньої судової заборони проти Twitter і його генерального директора Джека Дорсі.
Вони стверджують, що Twitter піддає Трампа цензурі в порушення його прав по Першій поправці, згідно з клопотанням.
Twitter відмовився коментувати заяву Трампа.
Як відомо, аккаунт Трампа був назавжди заблокований в Twitter після штурму Капітолію США. Також колишнього президента США заблокували Facebook і Google на YouTube. У публікаціях Трампа технологічні гіганти побачили "ризик подальшого підбурювання до насильства".
Нагадаємо, що Конгрес США викликає на допит найближче оточення Трампа. Парламентська комісія намагається з'ясувати їх причетність і причетність Трампа до штурму Капітолію.