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Трамп намагається відновити свій аккаунт Twitter через суд

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США, Неділя 03 жовтня 2021 05:13
Трамп намагається відновити свій аккаунт Twitter через суд Фото: Дональд Трамп, екс-президент США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Екс-президент США Дональд Трамп звернувся до Федерального суду Флориди. Таким чином він намагається змусити Twitter відновити його аккаунт, який соцмережа заблокувала ще в січні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.

Адвокати Трампа подали клопотання до окружного суду США в Майамі, вимагаючи винесення попередньої судової заборони проти Twitter і його генерального директора Джека Дорсі.

Вони стверджують, що Twitter піддає Трампа цензурі в порушення його прав по Першій поправці, згідно з клопотанням.

Twitter відмовився коментувати заяву Трампа.

Як відомо, аккаунт Трампа був назавжди заблокований в Twitter після штурму Капітолію США. Також колишнього президента США заблокували Facebook і Google на YouTube. У публікаціях Трампа технологічні гіганти побачили "ризик подальшого підбурювання до насильства".

Нагадаємо, що Конгрес США викликає на допит найближче оточення Трампа. Парламентська комісія намагається з'ясувати їх причетність і причетність Трампа до штурму Капітолію.

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Дональд Трамп
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