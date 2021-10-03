Трамп намагається відновити свій аккаунт Twitter через суд

Екс-президент США Дональд Трамп звернувся до Федерального суду Флориди. Таким чином він намагається змусити Twitter відновити його аккаунт, який соцмережа заблокувала ще в січні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.

Вони стверджують, що Twitter піддає Трампа цензурі в порушення його прав по Першій поправці, згідно з клопотанням.

Twitter відмовився коментувати заяву Трампа.