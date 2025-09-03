Трамп: Путин должен принять решение, если мне не понравится, будут последствия

Российский диктатор Владимир Путин должен принять решение в контексте войны против Украины. Если оно не понравится США, будут последствия.
Как передает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил на встрече с президентом Польши Каролем Навроцким.
Трамп в ответ на вопрос о заявлении для Путина отметил, что у него нет никакого послания для главы Кремля.
"Он знает мою позицию. Он должен принять решение. Я буду либо удовлетворен,либо нет. Если нет - будут последствия", - добавил Трамп.
Напомним, президент США Дональд Трамп уже несколько месяцев угрожает российскому диктатору Владимиру Путину последствиями, если тот не захочет завершать войну против Украины.
Но американский лидер не спешит переходить к серьезным мерам против РФ. Пока что Вашингтон ввел только ввел тарифы против Индии, которая является одним из крупнейших покупателей российской нефти.
Сегодня, 3 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Трамп обещал принять решение по санкциям и тарифам против России за несколько недель.
По словам главы украинского государства, он проведет разговор с американским лидером, чтобы уточнить точные сроки.
К слову, недавно министр финансов США Скотт Бессент признал, что Путин "в отвратительной манере" усилил удары по мирным городам Украины. Поэтому в США будут обсуждать санкции.