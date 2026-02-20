Трамп против Верховного суда: президент нашел лазейку для глобальных тарифов

США вводят новые глобальные тарифы в размере 10%. Такие ограничения последовали после резонансного решения американского Верховного суда.

Как передает РБК-Украина , об этом во время общения с журналистами заявил президент США Дональд Трамп.

Новые тарифы

После того, как Верховный суд отменил "старые" тарифы, американский лидер подчеркнул, что для таких мер есть альтернативные способы, которые "потенциально могут принести больше доходов".

Он уточнил, что новые пути введения тарифов были "одобрены решением" Верховного суда.

"Сегодня я подпишу указ о введении 10-процентной глобальной пошлины в соответствии с разделом 122 (торговым законом - ред.) сверх уже действующих обычных тарифов", - заявил американский лидер.

Раздел 122 дает президенту США право вводить временные тарифы (пошлины) до 15% или квоты на импорт в случае, если у страны возникают серьезные проблемы с платежным балансом (дефицит, угроза валютному рынку, отток капитала).

При этом в отличие от предыдущих тарифов, введенных Трампом, новые пошлины могут действовать не более 150 дней, если Конгресс не одобрит их продление.

По словам президента США, решение Верховного суда "сделало способность президента как регулировать торговлю, так и вводить тарифы более мощной и более четко определенной".

Выпады против Верховного суда

В то же время американский лидер сказал, что ему стыдно за судей Верховного суда, которые выступили против его тарифов.

"Они против всего, что делает Америку сильной, здоровой и снова великой. Эти судьи, откровенно говоря, также являются позором для нашей нации", - сказал он.

Примечательно, что за отмену тарифов проголосовали даже те судьи, которых Трамп назначил во время своего первого президентского срока.