Трамп уже против новых атак на энергообъекты Ирана: WSJ узнало причину

По словам источников, Трамп, который заранее знал об ударе Израиля по газовому месторождению "Южный Парс", поддержал эту атаку как сигнал Ирану по поводу блокады Ормузского пролива.

Теперь, как говорят официальные лица США, президент считает, что Тегеран понял этот сигнал и поэтому Трамп выступает против новых атак на иранскую энергетическую инфраструктуру.

В то же время он может снова быть готов к ударам по другим объектам, но все будет зависеть от будущих действий Тегерана в Ормузском проливе.