Трамп уже против новых атак на энергообъекты Ирана: WSJ узнало причину

Президент США Дональд Трамп больше не хочет наносить удары по энергообъектам Иран после того, как Израиль в среду атаковал важное иранское газовое месторождение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
По словам источников, Трамп, который заранее знал об ударе Израиля по газовому месторождению "Южный Парс", поддержал эту атаку как сигнал Ирану по поводу блокады Ормузского пролива.
Теперь, как говорят официальные лица США, президент считает, что Тегеран понял этот сигнал и поэтому Трамп выступает против новых атак на иранскую энергетическую инфраструктуру.
В то же время он может снова быть готов к ударам по другим объектам, но все будет зависеть от будущих действий Тегерана в Ормузском проливе.
Напомним, сутками ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон еще не готов заканчивать операцию в Иране, но сделает это в ближайшем будущем.
Также он публично раскритиковал Иран за блокирование Ормузкого пролива. Он считает, что блокада этого стратегического важного пути является нечестным, поскольку США уже победили в войне против Ирана.
Еще важно отметить, что по словам Трампа, США в контексте этой операции получили "большую поддержку" от стран Ближнего Востока, но "практически не получили" поддержки от НАТО.
Уже 18 марта генсек НАТО Марк Рютте сказал, что союзники по альянсу обсуждают, как разблокировать Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом для мирового экспорта нефти.