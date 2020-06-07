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Протести в США: підхід до Білого дому заблокували сили безпеки

Новини » В світі     07.06.2020 - 12:48
Протести в США: підхід до Білого дому заблокували сили безпеки
Фото: Білий дім (www.whitehouse.gov)

На протести вийшли десятки тисяч людей

У Вашингтоні заблокували підхід до Білого дому. У Сполучених Штатах Америки тривають мітинги проти расизму і жорстокості поліції після загибелі Джорджа Флойда.

Про це повідомляє ВВС.

На протести вийшли десятки тисяч людей. Зокрема, протестуючі пройшли маршем і у Вашингтоні.

"На 12-й день протестів, викликаних смертю Джорджа Флойда, у США пройшли величезні мирні мітинги проти расизму і жорстокості поліції", - пише ВВС.

Крім того, натовпи мирних демонстрантів також пройшли у Нью-Йорку, Чикаго, Лос-Анджелесі і Сан-Франциско.

Підкреслимо, масові протести і заворушення спалахнули в багатьох штатах США після смерті в Міннеаполісі (штат Міннесота) афроамериканця Джорджа Флойда. При його затриманні 25 травня правоохоронці застосували задушливий прийом, що призвело до смерті чоловік. Через добу усі четверо співробітників поліції, що затримували Флойда, були звільнені. У наступні дні їм пред'явили звинувачення.

Як писало РБК-Україна, бійців Національної гвардії США можуть почати виводити з Вашингтона вже 8 червня, а зараз там перебувають близько 4 тисяч нацгвардійців.

Нагадаємо, у район Вашингтона стягнули близько 1,6 тисячі військових, вони знаходяться у підвищеній бойовій готовності.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикипротестБілий дім
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