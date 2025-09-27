Трамп просит Верховный суд отменить автоматическое гражданство для детей иммигрантов

В своей апелляции администрация отмечает, что действующая практика предоставления гражданства по праву рождения ставит под угрозу безопасность границ США.

Генеральный солиситор Джон Сауэр отметил, что решение суда низшей инстанции отменило ключевую важную политику президента и его команды и подорвало безопасность американских границ.

Он подчеркнул, что суды "без правовых оснований предоставляют американское гражданство сотням тысяч человек, которые не имеют на это права".

Администрация настаивает, что историческое решение Верховного суда по делу "США против Вонг Ким Арка" 1898 года, которое закрепило право на гражданство для рожденных в США, было некорректно интерпретировано.

По их мнению, это решение касалось только детей иммигрантов, которые имели "постоянное место жительства" в стране.

Противоречивость Конституции

Подписанный в январе указ президента Трампа под названием "Защита значения и ценности американского гражданства", запрещает предоставлять гражданство детям, чьи родители на момент рождения находились в США незаконно или на основе временных виз.

Впрочем, эта политика была быстро обжалована в судах. В июле федеральный апелляционный суд в Сан-Франциско подтвердил общенациональное блокирование указа. Кроме того, судья в Нью-Гемпшире принял аналогичное решение в рамках коллективного иска, поданного Американским союзом гражданских свобод (ACLU).

Адвокат ACLU Коди Вофси отметил, что "этот указ незаконен, и никакие действия администрации не изменят этого факта".

По его словам, организация продолжит борьбу, чтобы "ни один ребенок не был лишен гражданства из-за этого жестокого и бессмысленного указа".

Туманное будущее

Ранее 9-й Окружной апелляционный суд в своем решении констатировал, что указ Трампа прямо противоречит положению Конституции о гражданстве, прецеденту по делу Вонг Ким Арка, а также десятилетиям устоявшейся практики исполнительной власти.

"Предложенное в указе толкование... является неконституционным. Мы полностью с этим согласны", - написал от имени большинства судья Рональд Гулд.

В то же время, пока что неизвестно, изъявят ли желание хотя бы четыре из девяти судей Верховного суда рассмотреть это дело по существу, как того требует процедура.