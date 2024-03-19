Трамп просит ряд компаний помочь оплатить залог по делу о мошенничестве

Команда юристов политика подала в понедельник, 18 марта, в суд заявление, в котором Трамп попросил ряд поручителей поддержать залог в размере $464 млн. Средства нужны для обжалования решения судьи Артура Энгорона, который признал виновными в мошенничестве самого политика, двух его взрослых сыновей и других лиц, связанных с Trump Organization. Поданный Генпрокурором Нью-Йорка Летицией Джеймс иск, обвиняет Трампа и его соответчиков в завышении стоимости активов компании для получения более выгодных бизнес-кредитов и условий страхования.

Среди компаний, которые фигурируют в поданном заявлении, - Zurich Insurance Group, которую бывший финансовый директор Trump Organization Аллен Вайссельберг, обвинил в обмане, утверждая, что стоимость недвижимости бывшего президента была оценена независимым оценщиком. В предыдущем иске Джеймс заявил, что Вайссельберг солгал компании, пытаясь восстановить страховку Trump Organization.

Адвокаты Трампа в понедельник заявили, что необходимый для апелляции залог практически невозможно оплатить из-за "чрезмерной и невыполнимой суммы". Суд обязал экс-президента США выплатить 355 млн долларов штрафных санкций, которые с учетом процентов выросли до 454 млн долларов. Еще 10 млн долларов необходимы для обжалования решения судьи Энгорона.

"Несмотря на то, что мы изучили рынок, нам не удалось получить залог на сумму решения суда для ответчиков по той простой причине, что получение апелляционного залога на сумму 464 млн долларов США является практической невозможностью при данных обстоятельствах", - говорится в заявлении юристов.

Трамп утверждает, что он не виновен в обвинениях против него и его компании, и что его активы и личный капитал оцениваются гораздо выше, чем указано в документах, лежащих в основе его дела о гражданском мошенничестве. Бывший президент также обвинил прокуроров в попытке вмешаться в его предвыборную кампанию 2024 года.

Экс-президент должен до 25 марта внести полную сумму залога, если только апелляционный суд не позволит ему внести меньшую сумму. В феврале адвокаты Трампа просили временно внести залог на 100 млн долларов, однако судья Нью-Йорка Анил Сингх отказал им в этом.

В то же время, решение Сингха приостановило действие первоначального решения Энгорона, которое запрещало бывшему президенту брать кредиты в штате Нью-Йорк. Апелляционный судья также приостановил решение Энгорона, которое запрещало Трампу и его сыновьям - Дональду Трампу-младшему и Эрику Трампу - управлять своими компаниями на территории этого штата.

Судебные дела против Трампа

Против Дональда Трампа выдвинули 91 уголовное обвинение по нескольким делам. В частности, это дела о выплате 130 тыс долларов порноактрисе Сторми Дениель, попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года, неправомерном распоряжении секретной информацией после того, как он покинул президентский пост, и другие.

24 февраля судья штата Нью-Йорк официально обязал Трампа выплатить 454,2 млн долларов после того, как его признали виновным в манипулировании собственным капиталом в гражданском деле о мошенничестве, возбужденном генеральным прокурором штата Нью-Йорк.

15 марта судебное разбирательство по делу о мошенничестве экс-президента отсрочили на 30 дней. Слушание было запланировано на 25 марта, но теперь состоится не раньше конца апреля.

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