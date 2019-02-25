Трамп прокоментував ціни на нафту

Ціни на нафту дуже високі, вважає американський президент

Президент США Дональд Трамп прокомментировал текущий уровень мировых цен на нефть, а также дал рекомендации Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК), которая предпринимает меры для роста цены. Об этом Трамп написал в Twitter.

Американский президент считает, что цены на нефть становятся слишком высокими.

Он посоветовал ОПЕК расслабиться, поскольку хрупкий мир не справится с повышением цен.

При этом цена нефти марки Brent после заявления Трампа упала до 66 долларов за баррель, что 1,5 доллара ниже, чем на торгах днем ранее.

Напомним, в декабре 2018 года ОПЕК и ряд других стран, включая Россию, договорились сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки начиная с января. На долю стран ОПЕК в этом сокращении приходятся 800 тыс. баррелей в сутки. По предварительным данным, в январе 2019 года добыча нефти ОПЕК снизилась на 797 тонн в сутки до среднего уровня в 30,81 млн баррелей в сутки.

Как сообщало РБК-Украина, в январе 2019 года МВФ снизил прогноз цены нефти. Международный валютный фонд прогнозирует среднюю цену нефти на уровне чуть ниже 60 долларов за баррель в 2019 и 2020 годах.