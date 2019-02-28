Трамп прокоментував свідчення Коена в Конгресі

Трамп обурений, що слухання були в той день, коли він відлетів з країни

Трамп возмущен, что слушанья были в тот день, когда он улетел из страны.

Напомним, экс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн 26 февраля выступил перед комитетом по разведке Конгресса. Там он сообщил, что Иванка Трамп и Дональд Трамп-младший были ключевыми фигурами в планах строительства Trump Tower в Москве. Также Коэн рассказал, что Трамп знал об утечке писем избирательного штаба Демократической партии США, опубликованных WikiLeaks во время избирательной кампании 2016 года.

До этого Коэн сообщал, что Трамп руководил переговорами в Москве на протяжении всей кампании 2016 года и лгал об этом. Бывший адвокат Трампа дает показания в суде в рамках сотрудничества со следствием по уголовному делу против него. В середине декабря суд признал бывшего адвоката Трампа виновным в нарушении закона о финансировании предвыборной кампании, в даче ложных показаний.