Трамп прокоментував невдоволення ЗМІ через його відсутність у Давосі

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Президент США зазначив, що в минулому році "фейкові новини" розкритикували його рішення поїхати на форум

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прокоментував невдоволення засобів масової інформації через його рішення скасувати поїздку на економічний форум у Давос. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського лідера.

Трамп зазначив, що в минулому році "фейкові новини" розкритикували його рішення брати участь у форумі.

"Минулого разу, коли я був в Давосі, в "фейковий новинах" сказали, що я не повинен був туди їхати. В цьому році через "шатдаун" я вирішив не їхати, а у "фейкових новинах" сказали, що я повинен бути там. Справа в тому, що люди розуміють ЗМІ краще, ніж ЗМІ розуміють людей!" - заявив глава США.

Нагадаємо, 10 січня Трамп скасував свій візит на Всесвітній економічний форум у Давосі. Глава США передав керівництву ВЕФ свої вибачення і підкреслив, що скасував візит через непримиренність демократів у питаннях безпеки кордонів і "велике значення безпеки для нашої країни".

Як писало РБК-Україна, 18 січня Білий дім скасував заплановану поїздку делегації на Всесвітній економічний форум у швейцарський Давос через триваюче у США призупинення роботи федеральних установ ("шатдаун").

Додамо, глава уряду Великобританії Тереза ​​Мей відмовилася від поїздки на форум у Давосі через ситуацію з Brexit, а французького президента Еммануеля Макрона не буде на ВЕФ через завантажений графік на тлі протестів "жовтих жилетів".