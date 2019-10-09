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У Сирії в результаті авіаударів загинули мирні жителі

Новини » В світі    09.10.2019 - 19:22
У Сирії в результаті авіаударів загинули мирні жителі
Ілюстративне фото (rfsmediaoffice.com)

Курди повідомили, що в результаті бомбардувань загинули двоє мирних жителів

В результаті турецьких бомбардувань в Сирії загинули двоє мирних жителів. Про це повідомили представники курдських сил, передає BBC.

За повідомленням Сил демократичної Сирії (СДС), два мирні жителі були вбиті в селі Мишаррафа, на захід від Рас-ель-Айна. Також повідомляється, що жителі через прикордонний район почали масову евакуацію.

Нагадаємо, в середу, 9 жовтня, Туреччина почала військову операцію "Джерело світу" в північній частині Сирії. Як повідомив президент Реджеп Ердоган, у цій зоні планується створення "безпечної зони". Для цього Туреччина планує очистити регіон від бойовиків курдської міліції, яких турецькі власті вважають терористами.

Після початку військової операції, СДС виступило з закликом до міжнародного співтовариства протидіяти Туреччини. Представники СДС заявляють, що ситуація в районах північної Сирії досі була нормальною, поки Туреччина не почала спецоперацію. Також вони посилаються на думку товариства, яке нібито не сприймає вторгнення Туреччини в регіон Сирії.

Також РБК-Україна повідомляло, що турецький парламент прийняв рішення про продовження військових операцій в Сирії та Ірані на один рік. Військове перебування турецьких сил у країнах триватиме до 30 жовтня 2020 року.

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