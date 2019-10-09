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Наступ Туреччини на Сирію загрожує відродженням ІДІЛ, - МЗС Німеччини

Новини » В світі    09.10.2019 - 21:38
Наступ Туреччини на Сирію загрожує відродженням ІДІЛ, - МЗС Німеччини
Фото: Хайко Маас (flickr.com bankenverband)

Німеччина засудила початок військової операції Туреччини в Сирії

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що наступ Туреччини в Сирії загрожує відродженням ИГИЛ. Про це він написав у своєму Twitter.

За словами Маасу, Німеччина засуджує початок наступу турецьких військ у північно-східному регіоні Сирії і закликає припинити військові дії.

"Ми засуджуємо турецьке наступ на північному сході Сирії в самому строгому сенсі. Туреччина ризикує подальшою дестабілізацією регіону і ризиком відродження ІГ. Ми закликаємо Туреччини припинити наступ", - написав глава МЗС Німеччини.

Наступ Туреччини на Сирію загрожує відродженням ІДІЛ, - МЗС Німеччини

Нагадаємо, Туреччина почала військову операцію в Сирії у середу, 9 жовтня. За словами президента Туреччини Раджепа Ердогана, це необхідно для створення "безпечної зони". Для цього турецькі військові планують очистити регіон від бойовиків курдської міліції, яких Туреччина вважає терористами.

За заявою курдських сил, в результаті авіаударів в селі Мишаррафа, на захід від Рас-ель-Айна загинули двоє мирних жителів. Через прикордонний район почалася масова евакуація населення.

Також повідомлялося, що Франція, Великобританія і Німеччина планують скликати екстрене засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Сирії. Засідання Ради може відбутися в четвер, 10 жовтня.

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