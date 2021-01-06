Трамп закликав протестуючих в США підтримати поліцію і вести себе мирно

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США Дональд Трамп закликав до мирного протесту учасників акції під стінами Конгресу. Він вважає необхідним підтримати поліцію Капітолію і правоохоронців.

Про це Трамп написав у Twitter.

"будь Ласка, підтримайте поліції Капітолія і правоохоронців. Вони точно на боці нашої країни. Ведіть себе мирно" - написав президент США.

Нагадаємо, сьогодні в США проходить засідання Конгресу щодо затвердження результатів виборів президента. За попередніми результатами, перемогу у виборах президента здобув Джо Байден.

При цьому під стінами Капітолію прихильники Дональда Трампа організували акцію протесту. Раніше РБК-Україна писало, що протестувальники намагалися прорватися до будівлі Когресу, в результаті чого спалахнули сутички з правоохоронцями.

Зазначимо, раніше Трамп під час акції у Вашингтоні заявив, що ніколи не визнає поразки на виборах президента США.

Також він заявив, що готовий влаштувати "пекельну битву" за президентський пост, якщо демократи "захоплять" Сенат і Білий дім.