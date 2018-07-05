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Трамп закликав ОПЕК "негайно" знизити ціни

НовиниПолітика    05.07.2018 - 04:56
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США зазначив, що відносини Штатів і ОПЕК повинні бути взаємовигідними

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликав ОПЕК знизити ціни на паливо. Про це він заявив у своєму Twitter.

Він зазначив, що відносини Штатів і ОПЕК повинні бути вигідні обом сторонам. Також президент США закликав "негайно знизити ціни".

"Монополія ОПЕК повинна пам'ятати, що ціни на пальне ростуть і вони мало що з цим роблять. У всякому разі, вони підвищують ціни, поки США захищає багатьох їх членів за дуже невеликі гроші", - написав Трамп.

Нагадаємо, Тегеран заблокує постачання нафти через Ормузську протоку в Перській затоці, якщо Сполучені Штати заборонять експорт нафти з Ірану.

"Якщо вони хочуть зупинити іранський експорт нафти, ми не допустимо, щоб яка-небудь партія нафти проходила через Ормузську протоку", - йдеться в повідомленні.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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