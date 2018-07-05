Трамп закликав ОПЕК "негайно" знизити ціни

Президент США зазначив, що відносини Штатів і ОПЕК повинні бути взаємовигідними

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликав ОПЕК знизити ціни на паливо. Про це він заявив у своєму Twitter.

Він зазначив, що відносини Штатів і ОПЕК повинні бути вигідні обом сторонам. Також президент США закликав "негайно знизити ціни".

"Монополія ОПЕК повинна пам'ятати, що ціни на пальне ростуть і вони мало що з цим роблять. У всякому разі, вони підвищують ціни, поки США захищає багатьох їх членів за дуже невеликі гроші", - написав Трамп.

The OPEC Monopoly must remember that gas prices are up & they are doing little to help. If anything, they are driving prices higher as the United States defends many of their members for very little $'s. This must be a two way street. REDUCE PRICING NOW! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 4, 2018

Нагадаємо, Тегеран заблокує постачання нафти через Ормузську протоку в Перській затоці, якщо Сполучені Штати заборонять експорт нафти з Ірану.

"Якщо вони хочуть зупинити іранський експорт нафти, ми не допустимо, щоб яка-небудь партія нафти проходила через Ормузську протоку", - йдеться в повідомленні.