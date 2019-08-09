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Трамп закликав Францію не втручатися у відносини США з Іраном

Новини » Політика    09.08.2019 - 00:29
Трамп закликав Францію не втручатися у відносини США з Іраном
Фото: Еммануель Макрон і Дональд Трамп (twitter.com/EmmanuelMacron)

Президент США підкреслив, що ніхто не може представляти Сполучені Штати, крім них самих

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп закликав Францію не втручатися в політику США у відносинах з Іраном, посилаючи йому "суперечливі сигнали". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа Twitter.

Президент США відреагував на непідтверджену інформацію про переговори в липні президента Франції Еммануеля Макрона з президентом Ірану Хасаном Рухані.

"У Ірану серйозні фінансові проблеми. Вони відчайдушно хочуть поговорити з США, але їм дають суперечливі сигнали від усіх, хто претендує на те, щоб представляти нас, включно з президентом Франції Макроном", - написав Трамп

Він нагадав, що ніхто не може представляти Сполучені Штати, крім них самих.

"Я знаю, що у Еммануеля добрі наміри, як і у всіх інших, але ніхто не може говорити за Сполучені Штати, крім самих Сполучених Штатів. Ніхто не уповноважений представляти нас яким-небудь чином!" - підкреслив президент Сполучених Штатів.

Раніше з'явилася інформація, що наприкінці липня президенти Франції Емманюель Макрон та Ірану Хасан Рухані провели телефонні переговори, під час яких Макрон запросив іранського президента на саміт "Групи семи" у Францію для зустрічі з Дональдом Трампом. У Франції цю інформацію спростовують.

Нагадаємо, 6 серпня президент Ірану Хасан Рухані вчергове заявив, що якщо Сполучені Штати Америки хочуть вести перемовини з Іраном, вони повинні зняти всі санкції.

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