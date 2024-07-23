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Директор Секретной службы США подала в отставку из-за провала в защите Трампа

Вторник 23 июля 2024 19:09
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Директор Секретной службы США подала в отставку из-за провала в защите Трампа Фото: Кимберли Читл, директор Секретной службы США (flickr by NCS4usm)
Автор: Иван Носальский

Директор Секретной службы США Кимберли Читл решила уйти в отставку. Она взяла на себя вину в провальной защите экс-президента США Дональда Трампа, в которого недавно стреляли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian и пресс-службу Белого дома.

Читл в письме к сотрудникам подчеркнула, что миссия Секретной службы заключается в защите лидеров и финансовой инфраструктуры США. Но 13 июля, когда на Трампа было совершено покушение, эта задача выполнена не была.

"Как ваш директор, я беру на себя всю ответственность за упущения в обеспечении безопасности", - отметила она.

По словам чиновницы, она не хочет, чтобы призывы к ее отставке отвлекали сотрудников Секретной службы США от огромной работы, которую они проделывают ежедневно.

"В свете последних событий я с тяжелым сердцем приняла трудное решение уйти с поста вашего директора", - добавила Читл.

К слову, должность директора Секретной службы США Читл занимала с августа 2022 года.

Реакция Байдена

Президент США Джо Байден в своем заявлении подчеркнул, что Ким Читл самоотверженно посвящала свою жизнь защите американской нации и рисковала ею.

"Для руководителя требуется честь, мужество и невероятная честность, чтобы взять на себя всю ответственность за организацию, которой поручена одна из самых сложных задач на государственной службе", - отметил глава государства.

Также он добавил, что ждет результатов независимой проверки в деле о покушении на Трампа.

"Я желаю Ким всего наилучшего и планирую в ближайшее время назначить нового директора", - подчеркнул Байден.

Покушение на Трампа

Напомним, 13 июля во время митинга в Пенсильвании парень совершил несколько выстрелов в бывшего президента США Дональда Трампа. Одна из пуль задела его ухо.

Также в результате стрельбы было известно об одном погибшем и нескольких пострадавших американцах, которые пришли поддержать Трампа.

Стрелка сотрудники Секретной службы США ликвидировали на месте. Им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс. Он являлся избирателем Республиканской партии.

Еще вчера, 22 июля, Кимберли Читл признала, что в защите Трампа допустили провал, но в отставку уходить она отказывалась.

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