По данным источников агентства среди союзников Вашингтона, Соединенные Штаты настаивают на достижении соглашения до того, как президент США Дональд Трамп проведет празднование 250-й годовщины независимости США 4 июля.

При этом, по словам высокопоставленных европейских политиков и чиновников НАТО, нет никаких признаков того, что российский диктатор Владимир Путин готов пойти на сделку, которая не удовлетворяет его основные требования.

Отмечается, что переговоры уже пересекли несколько дедлайнов от администрации США, и даже некоторые американские чиновники частным образом признают, что не видят никаких признаков того, что Путин готов уступить свои максималистские позиции.