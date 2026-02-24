Трамп привязал конец войны РФ против Украины к знаковой дате, - Bloomberg

В Белом доме настаивают на заключении соглашения о завершении войны в Украине до 250-й годовщины независимости США, которую будут праздновать 4 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным источников агентства среди союзников Вашингтона, Соединенные Штаты настаивают на достижении соглашения до того, как президент США Дональд Трамп проведет празднование 250-й годовщины независимости США 4 июля.
При этом, по словам высокопоставленных европейских политиков и чиновников НАТО, нет никаких признаков того, что российский диктатор Владимир Путин готов пойти на сделку, которая не удовлетворяет его основные требования.
Отмечается, что переговоры уже пересекли несколько дедлайнов от администрации США, и даже некоторые американские чиновники частным образом признают, что не видят никаких признаков того, что Путин готов уступить свои максималистские позиции.
Напомним, ранее сообщалось, что Трамп хочет подписать соглашение о гарантиях безопасности и завершения войны в Украине во время масштабной церемонии, но Украина требует предварительного ее одобрения Конгрессом.
При этом украинская сторона настаивает на том, что гарантии безопасности должны быть сначала согласованы и ратифицированы Конгрессом США. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, это даст украинскому народу уверенность в том, что они смогут полагаться на своих союзников в будущем.
Также ранее президент США заявил, что война в Украине оказалась сложнее, чем он ожидал. Он отметил, что считал ее самой легкой.