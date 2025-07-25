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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Трамп допустил, что ему придется ударить по России вторичными санкциями

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США не исключают введение против России вторичных санкций. Такие ограничения возможны раньше, чем через 50 дней.

Как передает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами.

У Трампа спросили, планирует ли он вводить вторичные санкции против России. 

"Мы рассматриваем всю ситуацию. Возможно, нам придется ввести вторичные санкции", - заявил в ответ американский лидер. 

Также он не исключил, что такие санкции могут ввести и до истечения его дедлайна в 50 дней. 

Вторичные тарифы против РФ

Напомним, несколько недель назад президент США Дональд Трамп поставил перед Россией ультиматум - либо Кремль за 50 дней завершает войну против Украины, либо против Москвы вводят 100% вторичные тарифы.

До этого американский лидер уже несколько раз заявлял, что российский диктатор Владимир Путин много врет и не хочет завершать войну.

При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уточняла, что Россия столкнется не только с вторичными тарифами, но и с вторичными санкциями, если она не заключит мир с Украиной.

Как отметил в комментарии РБК-Украина экс-советник президента Украины Олег Устенко, сама по себе угроза Трампа о санкциях уже является санкциями.

При этом тарифы, в случае их утверждения, нанесут по России серьезный удар, подчеркивал Устенко.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДональд Трамп