Когда Трамп окажется "в одной комнате" с Путиным? В Белом доме ответили

Встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится, когда наступит подходящий момент. Она неизбежна.

Об этом заявил заместитель помощника президента США и старший директор по вопросам борьбы с терроризмом Себастьян Горка, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

"Соглашения зависят от времени. Когда наступит время, тогда президент будет в комнате с Путиным", - сказал он.

Горка отметил важность остановить кровопролитие в Украине и посадить Путина за стол переговоров для заключения окончательного соглашения.

Переговоры в Стамбуле

Напомним, президент Владимир Зеленский согласился на прямые переговоры с Россией, как предлагал диктатор Путин. Зеленский заявлял, что будет говорить только с Путиным и будет ждать его 15 мая в Турции.

Однако Путин проигнорировал встречу с Зеленским и отправил в Стамбул кремлевских чиновников низкого уровня.

Госсекретарь США Марко Рубио выразил скептицизм относительно результатов переговоров между Россией и Украиной. Он отметил, что только личная встреча президентов США и России якобы может сдвинуть процесс с мертвой точки.

В то же время президент США Дональд Трамп считает, что никаких сдвигов в переговорах по Украине не будет, пока он не встретится с Путиным.

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