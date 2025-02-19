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Трамп сделал заявление о встрече РФ и США в Саудовской Аравии

Среда 19 февраля 2025 00:05
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Трамп сделал заявление о встрече РФ и США в Саудовской Аравии Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Михаил Шилин

Президент США Дональд Трамп сделал заявление по итогам встречи России и Соединенных Штатов в Саудовской Аравии. По его словам, Россия "хорошо себя показала".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Трампа в Белом доме.

"Россия очень хорошо себя показала. Она хочет остановить эту дикость, что там происходит. Ее солдаты гибнут тысячами каждую неделю - это не американские солдаты, это российские и украинские, корейские также - значительная часть из них погибла", - заявил Трамп.

Он назвал войну бессмысленной и в очередной раз напомнил, что ее не произошло бы при его президентстве.

"Я вижу фотографии с поля боя - это как Геттисберг (битва под Геттисбергом - самая масштабная во времена Гражданской войны в США - ред.), везде тела погибших. Это потери тысяч военных. Вскоре вы увидите полные цифры, будете поражены, сколько людей погибло, больше чем вы думаете", - сказал президент США.

Переговоры в Саудовской Аравии

Напомним, что 18 февраля в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и РФ. Президент Украины Владимир Зеленский перенес визит в страну, так как не хотел "совпадений" встречи между российскими и американскими чиновниками, и назвал такую встречу обсуждением Украины без участия Украины, заявив, что не будет признавать результатов переговоров.

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