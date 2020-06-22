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Трамп припинить видачу віз ряду до кінця року

Новини » Політика     22.06.2020 - 23:33
Трамп припинить видачу віз ряду до кінця року
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Дональд Трамп припинить видачу трудових віз і Greencard

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підпише указ, який припинить видачу віз ряду. Серед них деякі категорії трудових віз.

Про це повідомляє Business Standart.

Наголошується, що таке рішення президента стане частиною заходів щодо захисту американських працівників в умовах економічної кризи, пов'язаного з пандемією.

Також Трамп планує продовжити обмеження щодо Greencard.

"Указ припинить доступ до робочих віз H1-B, H-4 і H-2B, L і більшості віз категорії J до кінця року. Видача нових грін-карт також буде припинена до кінця року", - йдеться в повідомленні.

При цьому, критики даної міри заявляють, що Дональд Трамп використовує пандемію, щоб сформулювати свою давню мету обмежити імміграцію в Сполучені Штати".

Нагадаємо, США заборонили пасажирські авіарейси з Китаю.

Крім того, у Китаї пообіцяли "жорсткі контрзаходи" у відповідь на тиск з боку Вашингтона.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд Трампвизы
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