США заборонять пасажирські авіарейси з Китаю з 16 червня

Фото: прапор США (twitter/radiosvoboda)

Згідно з розпорядженням Мінтрансу США, призупиняються пасажирські рейси 4 китайських авіакомпаній

Департамент транспорту США видав розпорядження про заборону китайським авіакомпаніям літати в Сполучені Штати у зв'язку з ескалацією торгової і дипломатичної напруженості між двома країнами. Згідно з документом, з 16 червня призупиняються пасажирські рейси чотирьох китайських авіакомпаній.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Дія розпорядження поширюється на компанії Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines і Xiamen Airlines.

Департамент транспорту заявив, що Китай порушує угоду 1980 року між двома країнами, що стосується польотів авіакомпаній один одного.

У розпорядженні міністерства наголошується, що США готові переглянути рішення, якщо управління цивільної авіації Китаю дозволить прийом літаків американських авіакомпаній на своїй території.

"Ми дозволимо китайським перевізникам виконувати те ж кількість регулярних пасажирських рейсів, що і китайський уряд дозволяє нашим", - йдеться в заяві.

У той же час у міністерстві зазначили, що продовжать переговори з китайськими офіційними особами для врегулювання спору.

Наголошується, що президент Дональд Трамп може ввести в дію це розпорядження до 16 червня.

Рішення було прийнято у зв'язку з тим, що Китай не дозволив United Airlines і Delta Air Lines відновити польоти в Китай в цьому місяці. Авіакомпанії припинили ці польоти на початку цього року у зв'язку з пандемією коронавіруса, яка почалася в китайській провінції Ухань. Водночас китайські перевізники продовжують здійснювати рейси в США під час пандемії.

Нагадаємо, відносини між США та Китаєм також погіршилися через наміри Пекіну обмежити автономію Гонконгу, нещодавно Трамп заборонив в'їзд китайським вченим.

Крім того, у Китаї пообіцяли "жорсткі контрзаходи" у відповідь на тиск з боку Вашингтона.

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Автор: Надія Собенко