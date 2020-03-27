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Економіка США вступила в глибоку рецесію, - WP

Новини » Коронавірус     27.03.2020 - 16:49
Економіка США вступила в глибоку рецесію, - WP
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Багато підприємств звільняють своїх співробітників, що вже призвело до рекордного зростання безробіття в країні

Економіка Сполучених Штатів вступила в глибоку рецесію, схожу на Велику депресію, на тлі заходів з боротьби з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Нинішня ситуація в США схожа на кризу минулого століття у зв'язку з тим, що в країні припинили роботу багато підприємств, спровокувавши масові звільнення і погрожуючи викликати ланцюгову реакцію банкрутств і фінансових втрат для великих і малих компаній.

Заходи, які приймаються наразі адміністрацією США, йдеться в статті, "не зупинять глибокий економічний спад і не будуть достатнім для підтримки працівників", якщо викликаний коронавірусом криза триватиме понад місяць або двох.

"Ми всі вважаємо, що рецесія має економічну основу, але вона не має ніякого відношення до економіки. Мова йде буквально про спроби триматися трохи далі один від одного", - заявив експерт Американського інституту підприємництва Апарна Матура.

При цьому видання відзначає, що американським властям "довелося зупинити приблизно половину економіки і переконати більшу частину працюючого населення залишатися вдома у прагненні врятувати якомога більше життів".

Багато підприємств звільняють своїх співробітників, що вже призвело до рекордного зростання безробіття в країні. При цьому інші роботодавці прийняли рішення скоротити зарплати своїх працівників в середньому на третину. На думку видання, на цей момент залишається відкритим питання, чи йде мова про тривалий спад, або криза припиниться вже найближчим часом.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би зняти обмежувальні заходи, введені у зв'язку з пандемією коронавіруса, до 12 квітня.

До цього він говорив, що США в найближчі тижні відновлять економічну діяльність, яку призупинили через коронавіруса.

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