МОЗ анонсувало посилення карантину в Україні

Фото: Максим Степанов (facebook.com StepanovMV)

Обмеження стосуватимуться транспорту, самоізоляції та обсервації

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував посилення карантинних заходів в Україні, введених для запобігання поширенню коронавірусу. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

За словами Степанова, рішення про посилення карантину було ухвалено сьогодні на засіданні уряду з доопрацюванням до 2 квітня. Нові обмеження стосуватимуться транспорту, самоізоляції та обсервації.

"Наші дії спрямовані на те, щоб максимально захистити українців від коронавірусу. Ми хочемо запровадити найефективнішу комбінацію профілактичних немедикаментозних заходів: домашня ізоляція, домашній карантин та соціальне дистанціювання осіб віком від 60 років. Також пропонуємо обмежити відвідування парків та зон відпочинку, забезпечити зупинку громадського транспорту. Разом з цим ми уточнюємо перелік випадків, коли не застосовуються обмеження, передбачені карантинними заходами", - заявив він.

Нагадаємо, раніше МОЗ послабило карантинні заходи та дозволило працювати продуктовим ринкам. Однак робота продуктових ринків дозволяється лише за певних умов, таких як дистанція між магазинами та покупцями, наявність засобів захисту та дотримання протиепідемічних заходів.

Також РБК-Україна писало, що міська рада Дніпра вирішила посилити карантин у місті. У Дніпрі з п'ятниці будуть закриті всі парки, а також вводиться заборона на ремонт у багатоквартирних будинках.