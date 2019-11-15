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Трамп візьме участь у саміті НАТО

Новини » Політика     15.11.2019 - 16:34
Трамп візьме участь у саміті НАТО
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Білий дім офіційно підтвердив візит Трампа

Президент США Дональд Трамп відправиться до Великобританії на саміт НАТО, який заплановано на початок грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що Трамп має намір обговорити витрати на оборону і протидію загрозам, які "виходять з кіберпростору, тим, які зачіпають нашу критично важливу інфраструктуру і телекомунікаційні мережі, а також тим, які створює тероризм".

Як відомо, саміт запланований на 3-4 грудня.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон збирається зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом перед самітом НАТО, який відбудеться в Лондоні.

Нагадаємо, Еммануель Макрон раніше заявив, що НАТО знаходиться в коматозному стані з-за повної відсутності координації стратегічних рішень між США і країнами-членами Північноатлантичного альянсу.

Після цього міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас висловився за подальшу підтримку Північноатлантичного альянсу (НАТО).

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