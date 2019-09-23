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Трамп чекає "більше чесності" від Зеленського та України

Новини » Політика    23.09.2019 - 18:47
Трамп чекає "більше чесності" від Зеленського та України
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Трамп сподівається, що при Зеленському в Україні знизиться рівень корупції

Президент США Дональд Трамп вважає, що Вашингтон побачить від України "більше чесності" під час президентсва Володимира Зеленського. Про це він заявив у Нью-Йорку, передає Reuters.

Повідомляється, що Трамп в коментарі журналістам у Нью-Йорку поділився подробицями телефонних переговорів. Зокрема, спочатку він заявляв, що США не виділять 250 млн доларів на військову допомогу.

"Ми хочемо чесності від країни, з якою ми маємо справу. Я вважаю, що з новим президентом ви побачите більше чесності. Ми підтримуємо цю країну, ми хочемо, щоб ця країна була чесна. Дуже важливо говорити про корупцію. Якщо ми не говоримо про корупцію, чому ми будемо давати гроші країні, в якій є корупція?", - відповів Трамп журналістам.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко заявив, що на зустрічі Трампа і Зеленського лідери обговорять енергетичну безпеку України.

Сьогодні Зеленський вилетів з офіційним візитом до США, де також візьме участь в засіданні Генеральної асамблеї ООН. Поїздка триватиме до 26 вересня. У Нью-Йорку президент проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних держав.

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Новини України Володимир ЗеленськийУкраїнаДональд Трамп
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