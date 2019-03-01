Трамп наказав надати своєму зятю доступ до секретних даних

У Білому домі відмовилися коментувати

Президент США Дональд Трамп потребовал в 2018 году предоставить своему зятю и старшему советнику Джареду Кушнеру доступ к секретной информации. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The New York Times.

Как сообщается, против этого решения выступили адвокаты Трампа. В связи с этим Дональд Макган, в то время юрисконсульт Белого дома, подготовил служебную записку, в которой не рекомендовал предоставлять Кушнеру доступ и напомнил, что против этого выступали представители ЦРУ США. Экс-руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли также подготовил служебную записку, в которой сообщил, что президент США "приказал" ему дать советнику Кушнеру доступ. В Белом доме отказались это комментировать.

Напомним, экс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн 26 февраля выступил перед комитетом по разведке Конгресса. Там он сообщил, что Иванка Трамп и Дональд Трамп-младший были ключевыми фигурами в планах строительства Trump Tower в Москве. Также Коэн рассказал, что Трамп знал об утечке писем избирательного штаба Демократической партии США, опубликованных WikiLeaks во время избирательной кампании 2016 года.

До этого Коэн сообщал, что Трамп руководил переговорами в Москве на протяжении всей кампании 2016 года и лгал об этом. Бывший адвокат Трампа дает показания в суде в рамках сотрудничества со следствием по уголовному делу против него. В середине декабря суд признал бывшего адвоката Трампа виновным в нарушении закона о финансировании предвыборной кампании, в даче ложных показаний.