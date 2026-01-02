RU

Трамп пригрозил режиму Ирана на фоне протестов

Фото: президент США Дональд Трампе (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Президент США Дональд Трамп пригрозил властям Ирана поддержать протестующих в случае продолжения насилия против мирных граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа в его соцсети Truth Social.

"Если Иран, как обычно, откроет огонь и жестоко убьет мирных протестующих, Соединенные Штаты Америки придут им на помощь. Мы готовы к действию", - написал глава Белого дома.

 

 

Протесты в Иране

Напомним, массовые протесты в Иране вспыхнули из-за экономического кризиса и резкого падения курса национальной валюты.

Первые акции начались в выходные, когда продавцы крупного рынка Тегерана выступили против стремительной инфляции, закрыв свои прилавки.

Сотни владельцев магазинов в иранской столице и других городах присоединились к забастовке. Инициативы протеста быстро превратились в движение, объединяющее критику режима. Протестные акции охватили университеты и улицы, на которые вышли миллионы людей.

Эти выступления стали самыми массовыми в Иране с 2022 года. Для предотвращения эскалации власти усилили меры безопасности в районах Тегерана, где начинались демонстрации.

В новогоднюю ночь протестующие подожгли базу ополчения Басидж, что является ключевым инструментом силового давления властей.

Силы безопасности во многих регионах реагировали силовыми методами, использовали слезоточивый газ и проводили задержания. Сообщалось, что во время столкновений молодежь и студенты стали жертвами насилия со стороны полиции.

По данным СМИ, во время антивластных протестов погибли по меньшей мере семь человек.

Соединенные Штаты АмерикиИранДональд ТрампМитинг