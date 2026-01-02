Протесты в Иране: СМИ раскрыли, сколько людей погибли

Во время антивластных протестов, разразившихся в Иране, погибли по меньшей мере семь человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

Эскалация протестов

Эти смерти, как отмечает издание, могут ознаменовать начало более жесткой реакции иранской теократии на демонстрации, которые замедлились в столице Тегеране, но распространились в других местах. Погибшие, двое в среду и пять в четверг, произошли в четырех городах, где преимущественно проживает этническая группа лур в Иране.

Протесты стали самыми масштабными в Иране с 2022 года, когда смерть 22-летней Махсы Амини в полицейском участке спровоцировала общенациональные демонстрации.

Однако эти демонстрации пока не охватили всю страну и не были такими интенсивными, как те, что сопровождали смерть Амини, которая была задержана за то, что не носила хиджаб, или платок, как того хотели власти.

"Самые интенсивные акты насилия, похоже, произошли в городе Азна в иранской провинции Лорестан, примерно в 300 километрах к юго-западу от Тегерана. На видео из сети оттуда якобы видно, как на улице горят предметы, раздается стрельба, а люди выкрикивают: "Бесстыдно! Бесстыдно!", - говорится в статье.

Гибель людей и противоречивые данные

Информагентство Fars сообщило о гибели трех человек. Другие СМИ, включая прореформистские издания, ссылались на Fars как источник информации, тогда как государственные СМИ не в полной мере признавали насилие ни там, ни где-либо еще. Неясно, почему не было более широкого освещения беспорядков, но журналистов арестовывали за репортажи в 2022 году, пишет издание.

Из Лордегана, города в иранской провинции Чахармахал и Бахтиари, что в 470 километрах к югу от Тегерана, в интернете появились видеоролики, где демонстранты собрались на улице, на фоне слышны выстрелы.

Fars, ссылаясь на анонимного чиновника, сообщил, что во время протестов в четверг погибли два человека.

Центр прав человека Центр прав человека в Иране имени Абдоррахмана Боруманда, базирующийся в Вашингтоне, сообщил о гибели двух человек, опознав погибших как участников демонстраций.

Центр также опубликовал стоп-кадр, на котором, похоже, изображен иранский полицейский в бронежилете с дробовиком в руках.

В Фуладшехре в иранской провинции Исфахан государственные СМИ сообщили о смерти мужчины в четверг, которую активистские группы приписали стрельбе полиции по демонстрантам.

Сообщается, что отдельная демонстрация вечером в среду привела к смерти 21-летнего добровольца из военизированного формирования "Басидж" (Basij) Корпуса стражей исламской революции.

Государственное информационное агентство IRNA сообщило о смерти члена Корпуса, но не предоставило подробностей.

Иранское информационное агентство Student News Network, которое, как считается, близко к "Басидж", прямо обвинило демонстрантов в смерти члена Корпуса, ссылаясь на комментарии Саида Пурали, заместителя губернатора провинции Лорестан.

Реакция властей

Правительство Ирана под руководством президента-реформатора Масуда Пезешкиана пыталось сигнализировать о желании вести переговоры с протестующими.

Однако Пезешкиан признал, что он мало что может сделать, поскольку иранская валюта риал быстро обесценилась, и сейчас 1 доллар стоит около 1,4 миллиона риалов.

Между тем государственное телевидение отдельно сообщило об арестах семи человек, в том числе пяти, которых оно назвало монархистами, и двух других, которых, по его словам, связывали с европейскими группировками.

Государственное телевидение также сообщило, что в рамках другой операции силы безопасности конфисковали 100 контрабандных пистолетов, не вдаваясь в подробности.

Иранская теократия объявила среду государственным праздником на большей части страны, ссылаясь на холодную погоду, вероятно, как попытку вывести людей из столицы на долгие выходные.

Иранские выходные приходятся на четверг и пятницу, а суббота - на день рождения имама Али, еще один праздник для многих.