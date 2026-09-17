Трамп пригрозил пошлинами ЕС, если союз с Канадой будет "враждебным" к США

Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести "очень серьезные" тарифы против Европейского Союза, если сочтет решение об ассоциированном членстве Канады в ЕС враждебным шагом в отношении Вашингтона.

Американский президент назвал идею ассоциированного членства Канады в ЕС "уморительной" и заявил, что Оттава является "ужасным торговым партнером".

По словам Трампа, если инициатива будет "благими намерениями", Вашингтон не будет реагировать таким образом. В то же время, если США расценят ее как враждебный шаг, Трамп пригрозил "очень серьезными тарифами" или прекращением торговли с Европой по ряду направлений.

Канаде приходится искать новые партнерства

Инициатива ЕС появилась на фоне обострения торговых отношений между Канадой и США. Оттава стремится снизить зависимость от американского рынка и расширить экономические и связи безопасности с другими партнерами.

У Канады и ЕС уже есть соглашение о свободной торговле CETA. Новое предложение предполагает возможность более широкого сотрудничества, в частности в оборонной промышленности и сфере экономической безопасности.

В то же время, предложенный статус еще не согласован государствами-членами ЕС и нуждается в дальнейших переговорах.