Канада "положила глаз" на членство в ЕС: WSJ раскрыл план разворота от США

На фоне обострения отношений с США Канада ищет новый формат сближения с ЕС, который может предусматривать особый статус страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

После провала торговых переговоров с США, премьер-министр Канады Марк Карни взял курс на углубление отношений с Европейским Союзом. Речь идет не о полноценном вступлении страны в ЕС, а о более тесной интеграции и возможности получения нового статуса.

В течение нескольких месяцев Карни проводил частные беседы с ведущими европейскими лидерами. Он обсуждал с представителями Франции, Италии, Германии и Скандинавии способы теснее увязать Канаду с европейским экономическим и политическим пространством.

По данным WSJ, канадский премьер поручил специальному посланнику в Европе изучить наиболее амбициозные варианты сотрудничества. Технические рабочие группы в это время прорабатывают детали потенциального нового формата.

Канада может получить особый статус

Одним из главных предложений стало создание статуса "ассоциированного члена Европейского Союза". При этом Канада не планирует полноценное вступление в ЕС или его общий рынок.

Европейские и канадские чиновники ищут механизмы, позволяющие Оттаве неформально интегрироваться в отдельные стратегические сегменты единого рынка ЕС.

Речь идет о сферах, имеющих особое значение для обеих сторон: энергетику, искусственный интеллект, критически важные минералы, производство батарей и полупроводников, а также оборону.

В перспективе канадские продукты, сервисы и работники отдельных отраслей могли бы получить возможность свободнее перемещаться меж Канадой и Европой.

В ходе переговоров с Францией также обсуждалась возможность разрешить гражданам Канады жить и работать в Европе без виз. По данным издания, эту идею поднимали представители обеих сторон.

Совместные проекты от энергетики к технологиям

Потенциальное сотрудничество выходит за рамки торговли. Канада и ЕС обсуждают прокладку подводных кабелей для прямого сообщения между Европой и Канадой.

Также стороны рассматривают совместное строительство центров обработки данных, облачных хранилищ и новых спутниковых сетей, работающих вне влияния американских технологических гигантов.

Еще одно направление – энергетика. Карни выступает за создание инфраструктуры, которая позволила бы Канаде перенаправлять газ в европейские партнеры. В настоящее время значительная часть такого экспорта проходит через США.

Канадский премьер также рассматривает возможность развития арктических маршрутов. В частности, речь идет об использовании ледоколов для транспортировки канадских удобрений в Европу через Северо-Западный проход.

Канада хочет сблизиться с Европой в науке и образовании

План предполагает и более тесное сотрудничество в области науки. Канада и ЕС стремятся объединить научные учреждения и создать сеть, которая могла бы конкурировать с университетской системой США.

Карни также выступает за присоединение Канады к европейской программе обучения за границей. Таким образом, больше канадских и европейских студентов могли бы учиться в университетах стран-партнеров.

Почему Канада удаляется от США

Переговоры с Европой стали ответом Оттавы на ухудшение отношений с Вашингтоном. Канада традиционно очень сильно зависит от американского рынка - около двух третей ее экспорта проходит через границу с США.

Отношения Канады и США обострились после того, как длительные торговые переговоры между странами завершились без подписания соглашения.

Стороны несколько дней пытались договориться о тарифной политике, однако достичь компромисса не удалось.

В результате Вашингтон ввел 50% пошлины на ряд канадских товаров, причем ограничения затронули даже игрушки и бриллианты.