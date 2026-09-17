Трамп пригрозив митами ЄС, якщо союз з Канадою буде "ворожим" до США

Президент США Дональд Трамп відреагував на пропозицію Європейського Союзу поглибити відносини з Канадою та надати їй статус асоційованого члена. Американський лідер заявив, що за певних обставин Вашингтон може відповісти новими торгівельними обмеженнями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Президент США Дональд Трамп заявив, що може запровадити “дуже серйозні” тарифи проти Європейського Союзу, якщо вважатиме рішення про асоційоване членство Канади в ЄС ворожим кроком щодо Вашингтона.
Американський президент назвав ідею асоційованого членства Канади в ЄС “сміховинною” та заявив, що Оттава є “жахливим торгівельним партнером”.
За словами Трампа, якщо ініціатива матиме “добрі наміри”, Вашингтон не реагуватиме таким чином. Водночас у разі, якщо США розцінять її як ворожий крок, Трамп пригрозив “дуже серйозними тарифами” або припиненням торгівлі з Європою за низкою напрямів.
Ініціатива ЄС з'явилася на тлі загострення торгівельних відносин між Канадою та США. Оттава прагне зменшити залежність від американського ринку та розширити економічні й безпекові зв'язки з іншими партнерами.
Канада та ЄС уже мають угоду про вільну торгівлю CETA. Нова пропозиція передбачає можливість значно ширшої співпраці, зокрема в оборонній промисловості та сфері економічної безпеки.
Водночас запропонований статус ще не погоджений державами-членами ЄС і потребує подальших переговорів.
Євросоюз хоче запропонувати Канаді статус першого в історії асоційованого члена блоку, щоб зміцнити союз на тлі глобальної нестабільності. Раніше такий статус пропонували й Україні.
Раніше видання The Wall Street Journal розкрило деталі плану розвороту Оттави від Вашингтона. За даними журналістів, канадський уряд "поклав око" на членство в ЄС і розглядає варіанти створення особливого статусу для країни у складі блоку.