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Трамп пригрозил пошлинами ЕС, если союз с Канадой будет "враждебным" к США

05:20 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Филипп Бойко
Трамп пригрозил пошлинами ЕС, если союз с Канадой будет "враждебным" к США Фото: президент США Дональд Трамп (Скриншот)
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Президент США Дональд Трамп отреагировал на предложение Европейского Союза углубить отношения с Канадой и предоставить ей статус ассоциированного члена. Американский лидер заявил, что при определенных обстоятельствах Вашингтон может ответить новыми торговыми ограничениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести "очень серьезные" тарифы против Европейского Союза, если сочтет решение об ассоциированном членстве Канады в ЕС враждебным шагом в отношении Вашингтона.

Американский президент назвал идею ассоциированного членства Канады в ЕС "уморительной" и заявил, что Оттава является "ужасным торговым партнером".

По словам Трампа, если инициатива будет "благими намерениями", Вашингтон не будет реагировать таким образом. В то же время, если США расценят ее как враждебный шаг, Трамп пригрозил "очень серьезными тарифами" или прекращением торговли с Европой по ряду направлений.

Канаде приходится искать новые партнерства

Инициатива ЕС появилась на фоне обострения торговых отношений между Канадой и США. Оттава стремится снизить зависимость от американского рынка и расширить экономические и связи безопасности с другими партнерами.

У Канады и ЕС уже есть соглашение о свободной торговле CETA. Новое предложение предполагает возможность более широкого сотрудничества, в частности в оборонной промышленности и сфере экономической безопасности.

В то же время, предложенный статус еще не согласован государствами-членами ЕС и нуждается в дальнейших переговорах.

Контекст заявления

Евросоюз хочет предложить Канаде статус первого в истории ассоциированного члена блока, чтобы укрепить союз на фоне глобальной нестабильности. Ранее подобный статус предлагали и Украине.

Ранее издание The Wall Street Journal раскрыло детали плана разворота Оттавы от Вашингтона. По данным журналистов, канадское правительство "положило глаз" на членство в ЕС и рассматривает варианты создания особого статуса для страны в составе блока.

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