Трамп пригрозил Ирану новыми ударами: пройдут быстрее, чем успеете пошевелить пальцем

Трамп напомнил, что США удалось уничтожить ядерные возможности Ирана во время атаки, которая произошла в июне.

"Они могут начать снова. Если начнут - мы уничтожим это быстрее, чем вы успеете пальцем пошевелить. Нам придется это сделать. Мы сделаем это с радостью, открыто и с радостью", - подчеркнул американский лидер.

Он добавил, что сейчас Иран подает очень "плохие и злобные сигналы". Но этого Тегерану делать не следовало

"Они говорили о вещах, о которых не должны были говорить. Недавно в эфире выступал министр иностранных дел - говорил такие вещи, которые не должен был говорить, не должен был озвучивать", - рассказал Трамп.