ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп звинуватив ВООЗ в підтримці дезінформації Китаю

Новини » Політика     19.05.2020 - 03:40
Трамп звинуватив ВООЗ в підтримці дезінформації Китаю
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Президент США заявив, що ВООЗ завжди була на боці Китаю

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп звинуватив Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) в орієнтованості на Китай. Американський лідер назвав організацію "маріонеткою".

Про це передає РБК-Україна з посиланням на BBC.

Трамп вважає, що дії та бездіяльність ВООЗ "допомогли дезінформації Китаю про коронавірус". Президент США говорить, що, швидше за все, це призвело до більш масштабного спалаху інфекції, ніж це могло би бути.

"Вони маріонетка Китаю, вони орієнтовані на Китай, якщо говорити точніше", - сказав він.

Трамп зазначив, що організація дала "дуже багато поганих порад, жахливих порад", в яких помилялась, однак "завжди була на боці Китаю".

Нагадаємо, раніше радник президента США з питань торгової політики Пітер Наварро засудив владу Китаю за те, що вона, знаючи про епідемію коронавірусу, дозволила туристам подорожувати по світу. Він вважає, що це призвело до поширення коронавірусу.

При цьому глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус в понеділок, 18 травня, заявив, що найближчим часом буде проведена незалежна оцінка глобальної реакції на коронавірус. Китай підтримав такий огляд.

Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України ВООЗКитайДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся