Трамп звинуватив ВООЗ в підтримці дезінформації Китаю

Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Президент США заявив, що ВООЗ завжди була на боці Китаю

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп звинуватив Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) в орієнтованості на Китай. Американський лідер назвав організацію "маріонеткою".

Про це передає РБК-Україна з посиланням на BBC.

Трамп вважає, що дії та бездіяльність ВООЗ "допомогли дезінформації Китаю про коронавірус". Президент США говорить, що, швидше за все, це призвело до більш масштабного спалаху інфекції, ніж це могло би бути.

"Вони маріонетка Китаю, вони орієнтовані на Китай, якщо говорити точніше", - сказав він.

Трамп зазначив, що організація дала "дуже багато поганих порад, жахливих порад", в яких помилялась, однак "завжди була на боці Китаю".

Нагадаємо, раніше радник президента США з питань торгової політики Пітер Наварро засудив владу Китаю за те, що вона, знаючи про епідемію коронавірусу, дозволила туристам подорожувати по світу. Він вважає, що це призвело до поширення коронавірусу.

При цьому глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус в понеділок, 18 травня, заявив, що найближчим часом буде проведена незалежна оцінка глобальної реакції на коронавірус. Китай підтримав такий огляд.

Автор: Виталия Мазур