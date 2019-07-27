Трамп пригрозив санкціями проти Франції через мита на IT-компанії США

Фото: Трамп і Макрон (twitter/reuters)

Трамп натякнув на введення мит у відповідь на товари з Франції, зокрема - на вино

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп опублікував звернення до президента Франції Еммануеля Макрона, пригрозивши Парижу санкціями. Про це передає РБК-Україна із посиланням на Twitter Трампа.

Це звернення з'явилося після того, як Франція ввела мита на американські IT-компанії. Зокрема, нововведення торкнулося великих технологічних компаній Google, Amazon, Facebook і Apple, Airbnb та Instagram.

"Франція ввела цифрові податки на наші великі американські технологічні компанії. Якщо хтось і може це робити, то тільки та країна, де ці компанії знаходяться - США. Ми анонсуємо найближчим часом нашу відповідь на дурниці Макрона", - написав американський лідер.

Також він натякнув на можливе обмеження доступу на американський ринок алкогольних напоїв, до прикладу - вина.

"Я завжди говорив, що американське вино краще за французьке!", - підкреслив Трамп.

Нагадаємо, кілька днів перед цією заявою Дональд Трамп сказав, що Європейський союз "обдирає" Штати у сфері торгівлі та заявив, що Євросоюз був створений для того, "щоб перемогти США в економічній сфері".

Згодом Євросоюз пригрозив США митами на 39 млрд доларів, якщо США обкладуть тарифами імпортні автомобілі.

Ззаначимо, що 11 липня парламент Франції затвердив новий податок розміром 3%, що буде відраховуватися з доходів технологічних компаній. Зокрема, це стосується близько 30 великих компаній, включаючно із Google, Amazon, Facebook і Apple, а також Airbnb та Instagram.

Податком тепер змушена платити будь-яка технологічна компанія з доходом у понад 750 мільйонів євро, з яких не менше 25 мільйонів євро генеруються у Франції. За підрахунками Мінфіну країни, новий податок може принести бюджету близько 500 мільйонів євро на рік.