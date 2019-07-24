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Трамп звинуватив Євросоюз у "здирництві" США у сфері торгівлі

Новини » Економіка    24.07.2019 - 06:56
Трамп звинуватив Євросоюз у "здирництві" США у сфері торгівлі
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Американський президент заявив, що ЄС для США у сфері торгівлі гірше Китаю

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Європейський союз "обдирає" Штати у сфері торгівлі. Про це Трамп сказав під час виступу на конференції школярів Turning Point USA, передає РБК-Україна з посиланням на телеканал Fox News.

За словами американського лідера, Євросоюз був створений для того, "щоб перемогти США в економічній сфері".

"Інші країни жахливо нас обдирають, а деякі з найгірших кривдників - наші союзники. Вони обдирають нас в торгівлі. Євросоюз гірше для нас у торгівлі, ніж Китай. Вони вбивають нас", - сказав Трамп.

Він підкреслив, що при цьому США забезпечують захист країнам Європи через НАТО.

Нагадаємо, раніше Європейський союз запропонував Сполученим Штатам знизити до нуля тарифи на промислові товари. Міністр економіки та енергетики Німеччини Петер Альтмайер сказав, що скасування мит полегшити доступ в Європу американських товарів і дасть переваги обом сторонам на мільярди. у той же час підвищення тарифів з обох сторін також сильно вдарить по економіці США.

 

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