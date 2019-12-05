Трамп пригрозив санкціями членам НАТО через низькі внески у бюджет Альянсу

Сполучені Штати Америки (США) готові прийняти економічні санкції щодо країн-членів НАТО, які не будуть виконувати зобов'язання по внесках в оборонний бюджет Альянсу. Про це повідомляє Reuters.

За словами президента США Дональда Трампа, по відношенню до тих країн, які буду вносити недостатньо коштів у загальний бюджет Америка буде змушена вжити заходи, пов'язані з торгівлею.

Нагадаємо, під час зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель на саміті НАТО в Лондоні 4 грудня Трамп заявив про необхідність збільшення оборонних витрат з німецької сторони. За його словами, якщо Німеччина не збільшить витрати, США доведеться ввести санкції.

Раніше РБК-Україна писало, що США оголосили про скорочення розміру внеску в бюджет НАТО до 16%. За словами генерального секретаря Альянсу Йенса Столтенберга, в НАТО погодилися з новою формулою розподілу витрат, за якого США будуть платити менше, а Німеччина більше попередньої суми. За новою формулою витрати Вашингтона і Берліна становитимуть близько 16%.