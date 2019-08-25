Трамп може запросити Росію на наступний саміт G7, - Bloomberg

Фото: Дональд Трамп (Dan Kitwood/Getty Images)

Росія може бути запрошена в якості гостя

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп може запросити Росію в якості гостя на саміт G7 у 2020 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як повідомляється, наступний саміт "Великої сімки" проходитиме у США в 2020 році. Тому Трамп, як лідер держави, що приймає саміт, може запрошувати на нього лідерів в якості гостей за власним бажанням. Однак Трамп не може запросити російського лідера в якості учасника.

За словами американського президента, запрошення російського лідера Володимира Путіна в якості гостя на наступний саміт G7 "безумовно можливе".

Нагадаємо, 20 серпня американський президент Дональд Трамп запропонував повернутися до формату G8, дозволивши Російській Федерації приєднатися до групи. Однак така пропозиція Трампа було гостро розкритикована лідерами країн Європейського союзу.

Також РБК-Україна писало, що президент Європейської ради Дональд Туск запропонував запросити Україну на наступний саміт G7 замість Росії у відповідь на ініціативу президента США Дональда Трампа повернуться до формату G8.

Додамо, що український президент Володимир Зеленський також відреагував на пропозицію Трампа щодо повернення до формату G8. За словами Зеленського, Росія могла б повернутися до G8 після деокупації Криму та Донбасу.