Трамп может пригласить Россию на следующий саммит G7, - Bloomberg

Фото: Дональд Трамп (Dan Kitwood/Getty Images)

Россия может быть приглашена в качестве гостя

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп может пригласить Россию в качестве гостя на саммит G7 в 2020 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщается, следующий саммит "Большой семерки" будет проходить в США в 2020 году. Поэтому Трамп, как лидер государства, которое принимает саммит, может приглашать на него лидеров в качестве гостей по собственному желанию. Однако Трамп не может пригласить российского лидера в качестве участника.

По словам американского президента, приглашение российского лидера Владимира Путина в качестве гостя на следующий саммит G7 "безусловно возможно".

Напомним, 20 августа американский президент Дональд Трамп предложил вернуться к формату G8, разрешив Российской Федерации присоединиться к группе. Однако такое предложение Трампа было остро раскритиковано лидерами стран Европейского союза.

РБК-Украина писало, что президент Европейского совета Дональд Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7 вместо России в ответ на инициативу президента США Дональда Трампа вернутся к формату G8.

Добавим, что украинский президент Владимир Зеленский также отреагировал на предложение Трампа о возвращении к формату G8. По словам Зеленского, Россия могла бы вернуться в G8 после деоккупации Крыма и Донбасса.