ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп может пригласить Россию на следующий саммит G7, - Bloomberg

Новости » Политика    25.08.2019 - 10:24
Трамп может пригласить Россию на следующий саммит G7, - Bloomberg
Фото: Дональд Трамп (Dan Kitwood/Getty Images)

Россия может быть приглашена в качестве гостя

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп может пригласить Россию в качестве гостя на саммит G7 в 2020 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщается, следующий саммит "Большой семерки" будет проходить в США в 2020 году. Поэтому Трамп, как лидер государства, которое принимает саммит, может приглашать на него лидеров в качестве гостей по собственному желанию. Однако Трамп не может пригласить российского лидера в качестве участника.

По словам американского президента, приглашение российского лидера Владимира Путина в качестве гостя на следующий саммит G7 "безусловно возможно".

Напомним, 20 августа американский президент Дональд Трамп предложил вернуться к формату G8, разрешив Российской Федерации присоединиться к группе. Однако такое предложение Трампа было остро раскритиковано лидерами стран Европейского союза.

РБК-Украина писало, что президент Европейского совета Дональд Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7 вместо России в ответ на инициативу президента США Дональда Трампа вернутся к формату G8.

Добавим, что украинский президент Владимир Зеленский также отреагировал на предложение Трампа о возвращении к формату G8. По словам Зеленского, Россия могла бы вернуться в G8 после деоккупации Крыма и Донбасса.

Лидеры G7 обсудили возвращение к формату "Большой восьмерки" с участием России На протестах против G7 во Франции задержали почти 70 человек
Новости Украины Российская ФедерацияG7Дональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь