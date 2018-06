Трамп прибув в Сінгапур на зустріч з Кім Чен Ином

Раніше у Сінгапур прибув Кім Чен Ин

Президент США Дональд Трамп прибув в Сінгапур на зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином. Про це повідомляє CNN.

Трамп прибув на авіабазу Пайя Лебар у Сінгапурі о 20:21 за місцевим часом. Раніше на літаку Boeing 747 китайської авіакомпанії в Сінгапур прибув Кім Чен Ин.

Президент США прилетів до Сінгапуру з Канади, де взяв участь у саміті G7.

"Я з нетерпінням чекаю зустрічі з ним і відчуваю, що ця унікальна можливість не буде змарнована!", - написав Трамп раніше у Twitter.

