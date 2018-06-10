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Трамп прибув в Сінгапур на зустріч з Кім Чен Ином

НовиниПолітика    10.06.2018 - 15:42
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Раніше у Сінгапур прибув Кім Чен Ин

Президент США Дональд Трамп прибув в Сінгапур на зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином. Про це повідомляє CNN.

Трамп прибув на авіабазу Пайя Лебар у Сінгапурі о 20:21 за місцевим часом. Раніше на літаку Boeing 747 китайської авіакомпанії в Сінгапур прибув Кім Чен Ин.

Президент США прилетів до Сінгапуру з Канади, де взяв участь у саміті G7.

"Я з нетерпінням чекаю зустрічі з ним і відчуваю, що ця унікальна можливість не буде змарнована!", - написав Трамп раніше у Twitter.

Нагадаємо, раніше в Сінгапур прибув Кім Чен Ин. Повідомляється, що за попереднім розпорядком візиту лідера КНДР його виліт планується на 14:00 за місцевим часом. Зазначимо, початок зустрічі з Трампом заплановано на 09:00 за місцевим часом 12 червня в готелі Capella на острові Сентоса.

Кім Чен Ин покине Сінгапур за кілька годин після зустрічі з Трампом, - Reuters У Сінгапурі посилюють безпеку напередодні саміту США-КНДР
Теги публікації: КНДР, Кім Чен Ин, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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