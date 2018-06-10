Кім Чен Ин прибув в Сінгапур на зустріч з Трампом

Президент США раніше висловив надію, що їх зустріч приведе до "чудового результату для КНДР і світу"

Лідер Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ин прибув в Сінгапур. Про це написав глава МЗС країни Вівіан Балакришнан у своєму Twitter.

"Вітаємо голову Кім Чен Ина, який тільки що прибув у Сінгапур", - написав Балакришнан.

Welcomed Chairman Kim Jong Un, who has just arrived in Singapore. pic.twitter.com/ZLK4ouIejx — Vivian Balakrishnan (@VivianBala) June 10, 2018

Зазначимо, раніше південнокорейське агентство Yonhap повідомило, що Кім Чен Ин вилетів з Пхеньяну в Сінгапур на літаку китайської авіакомпанії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп в суботу, 9 червня, вилетів на зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином в Сінгапур, заявивши, що сподівається, що їхня зустріч призведе до "чудового результату для КНДР і світу".

Трамп також заявив, що з нетерпінням чекає зустрічі з лідером КНДР і відчуває, що "ця можливість не буде витрачена даремно".