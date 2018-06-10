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Кім Чен Ин прибув в Сінгапур на зустріч з Трампом

НовиниПолітика    10.06.2018 - 11:03
Фото: Кім Чен Ин в Сінгапурі (twitter.com/VivianBala)
Фото: Кім Чен Ин в Сінгапурі (twitter.com/VivianBala)

Президент США раніше висловив надію, що їх зустріч приведе до "чудового результату для КНДР і світу"

Лідер Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ин прибув в Сінгапур. Про це написав глава МЗС країни Вівіан Балакришнан у своєму Twitter.

"Вітаємо голову Кім Чен Ина, який тільки що прибув у Сінгапур", - написав Балакришнан.

Зазначимо, раніше південнокорейське агентство Yonhap повідомило, що Кім Чен Ин вилетів з Пхеньяну в Сінгапур на літаку китайської авіакомпанії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп в суботу, 9 червня, вилетів на зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином в Сінгапур, заявивши, що сподівається, що їхня зустріч призведе до "чудового результату для КНДР і світу".

Трамп також заявив, що з нетерпінням чекає зустрічі з лідером КНДР і відчуває, що "ця можливість не буде витрачена даремно".

 

Трамп готовий розглянути відкриття посольства США в Північній Кореї, - Axios Кім Чен Ин вилетів у Сінгапур на зустріч із Трампом, - Yonhap
Теги публікації: КНДР, встреча, Сингапур, Кім Чен Ин, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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