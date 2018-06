Трамп прибыл в Сингапур на встречу с Ким Чен Ыном

Ранее в Сингапур прибыл Ким Чен Ын

Президент США Дональд Трамп прибыл в Сингапур на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает CNN.

Трамп прибыл на авиабазу Пайя Лебар в Сингапуре в 20:21 по местному времени. Ранее на самолете Boeing 747 китайской авиакомпании в Сингапур прибыл Ким Чен Ын.

Президент США прилетел в Сингапур из Канады, где принял участие в саммите G7.

"Я с нетерпением жду встречи с ним и чувствую, что это уникальная возможность не будет упущена!", - написал Трамп ранее в Twitter.

…Create peace and great prosperity for his land. I look forward to meeting him and have a feeling that this one-time opportunity will not be wasted!